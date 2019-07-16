عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، تنسيق «الثانوية»: 97.07% لـعلمي علوم» و95% لـ«الرياضة» و80% لـ«أدبي»

وفي العناوين تقرأ:

«عطا»: كليات جديدة العام المقبل أبرزها «الذكاء الاصطناعي» في كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية

وفي العدد تقرأ أيضًا:

أطماع «أردوغان» في ليبيا.. قبلة حياة للإرهابيين

النفط وإنقاذ الإخوان وتعويض فشل الهيمنة على سوريا أهداف الديكتاتور للتدخل في الشأن الليبي

وفي العدد أيضًا: معارك «صفقات الصيف»

شروط عقد "بن شرقي" مع الزمالك: العقد 3 سنوات ومن حق اللاعب الاحتراف في أي وقت ورئيس النادي يتراجع عن ضم أفشة