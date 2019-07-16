تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، تنسيق «الثانوية»: 97.07% لـعلمي علوم» و95% لـ«الرياضة» و80% لـ«أدبي»
وفي العناوين تقرأ:
«عطا»: كليات جديدة العام المقبل أبرزها «الذكاء الاصطناعي» في كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية
وفي العدد تقرأ أيضًا:
أطماع «أردوغان» في ليبيا.. قبلة حياة للإرهابيين
النفط وإنقاذ الإخوان وتعويض فشل الهيمنة على سوريا أهداف الديكتاتور للتدخل في الشأن الليبي
وفي العدد أيضًا: معارك «صفقات الصيف»
شروط عقد "بن شرقي" مع الزمالك: العقد 3 سنوات ومن حق اللاعب الاحتراف في أي وقت ورئيس النادي يتراجع عن ضم أفشة