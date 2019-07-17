قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاقية إنشاء أكاديمية "رولان جاروس" يضع مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة "dmc".

وعن الفائض المالي بالعام المالي السابق، أضاف سعد أن الحكومة مارست انضباطا ماليا كبيرا خلال العام المالي المنصرم، ولم تلجأ إلى مجلس النواب لطلب أي مساعدات، لافتًا أنها مارست أكبر قدر ممكن من الضبط المالي، وهو ما قاد إلى ما تحقق الآن من نجاحات.

وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان بمثابة كشف حساب لما قامت به الحكومة، العام الماضي، مشيرا إلى أن كشف حساب الحكومة كان ناصع البياض، وحقق نجاحات وأرقام لم تحققها مصر منذ فترة طويلة.

وأوضح أن ما أنجز من نجاحات ناتج عن 3 أشياء: صبر المواطن، القيادة السياسية الواعية، والعمل بروح الفريق، "الكل يعمل ويتعاون من أجل إنجاح الحكومة".