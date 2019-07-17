لقي فلاح مصرعه غرقا داخل حوض ري أراضي زراعية بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، كما لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة نتيجة تناولها قرص غل سام عن طريق الخطأ بذات المركز.

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث، يفيد بمصرع فتاة بمركز ملوي، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي، والرائد أحمد رأفت معاون المباحث.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطالبة "ن.ا" 15عاما، إثر تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ، ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال أسرتها أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا يفيد بمصرع "م.ا" 30 عامًا، فلاح، ومقيم بمركز ملوي، إثر سقوطه داخل بحوض ري زراعي عمقه 4 أمتار أثناء عمله، وتم انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.