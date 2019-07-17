تمر تركيا بأزمات اقتصادية تُضيق عليها الخناق في الأمور الداخلية، هذه الأزمات لا ينبغي أن يُغفل عنها ولا يمكن إهمالها- بحسب ما أكده العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأوضح عكاشة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصدر الأزمات الخارجية أمام شعبه كي يهرب من أزماته الداخلية، حيث يريد الهروب من الفشل الداخلي في بلاده والوصول بالأزمات الخارجية إلى سقف غير معلوم نهايته، مؤكدًا أن أردوغان يتلقى الخسائر متعاقبة، ويراهن علي الكتلة الخاصة بحزب العدالة والتنمية، بالرغم من أنها تتآكل وتؤدي بتركيا إلي التهلكة وتدخلها في أزمات عالمية.

وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى أن سياسة الرئيس التركي الخارجية أصبحت تنهار، حيث دخل في أزمة في العلاقات مع مصر منذ 2014 وحتى الآن، كما أنه يدخل حاليا في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن أمريكا كانت أول حلفائه، ولديه مشاكل حاليًا مع الاتحاد الاوروبي بسبب تدخلاته وأطماعه في قبرص واليونان.