دائما لا يتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شؤون أي دولة إلا بغرض تحقيق مصلحة شخصية- بحسب ما ذكر العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف عكاشة، أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي للبحث عن المصالح والمكاسب واستنزاف الدخل الليبي في مقابل توريد أسلحة غير شرعية لمليشيات الإرهابية بها، وذلك يعتبر انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي حظرت تمويل أي الجوانب المتحاربة في ليبيا بالسلاح، ويحترم هذا القرار جميع الدول، بالرغم من أن هذا القرار يضُر بالجيش الوطني الليبي.

وأشار عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى أن الجيش الوطني الليبي يتعامل بإمكانياته المحدودة لتطهير المدن الليبية من التنظيمات الارهابية والمليشيات، موضحًا أن كل من يدعم ليبيا يدعهما سياسيًا سوى أردوغان الذي يخترق كل أشكال الحظر ويرسل السفن الحملة بالأسلحة للميليشيات الإرهابية هناك.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أردوغان يتصرف بعدة أسس مختلة على المستوى الدولي ويراهن على أن المجتمع الدولي لن يصل معه إلي العقوبات.