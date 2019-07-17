قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أكثر من 55 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري بالتحرير خلال أحداث 25 يناير.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن من دخلوا المتحف المصري دخلوا عن طريق سقف المتحف وكسروا عددا من الفتارين، مشيرا إلى أن قلة ثقافتهم كانت السبب في نجاة عدد كبير من الآثار الهامة، "لأنهم اهتموا بما يعرف بالزئبق الأحمر، وما أخذوه ليس بقيمة مقتنيات توت عنخ أمون الهامة".

وتابع أن اللصوص الذين استولوا على هذه القطع لن يستطيعوا بيعها بأي شكل من الأشكال لأنها مسجلة وملك لمصر، "ولا يجرؤ متحف في العالم على عرض هذه القطع".