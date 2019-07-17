قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، إن حكومة بلاده ترى قانون الجمعيات الأهلية الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً «فى الاتجاه الصحيح»، لأنه يمكن منظمات المجتمع المدنى من أداء دورها، «وهو دور حيوى جداً ولا توجد دولة ناجحة يمكن أن تعمل بدون منظمات المجتمع المدنى».

وأوضح، فى جلسة مع عدد من الصحفيين والكتاب، موضوعها العلاقات المصرية الأمريكية وسياسات واشنطن فى الشرق الأوسط، أن كل دولة لها طريقتها فى تنظيم عمل هذه الجمعيات «ونحن نحترم ذلك خصوصاً أن القانون الأخير فى مصر قد شارك فى صياغته ممثلون عن هذه الجمعيات».

وأكد أن واشنطن توصلت إلى حلول مع الحكومة المصرية بشأن مواطنيها ممن تعرضوا لمشاكل قانونية منذ عدة سنوات على خلفية عملهم فى منظمات مدنية.