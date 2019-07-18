"السكة الحديد": تعطل قطار أسوان سببه ارتفاع حرارة الجو وليس لنا دخل

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تعطل قطار ركاب رقم 2015 " أسوان - القاهرة"، أثناء رحلته من أسوان إلى القاهرة بسبب حدوث عطل فنى مفاجئ بعربة القوى "البور" بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه على الفور تم التوجيه والمتابعة باستعداد الفنيين بعربة القوى وتشغيل التكييف بالقطار، موضحا أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أعطال القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وطالب "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، جموع المسافرين التحلى بالصبر، لأن العطل جاء بسبب الحرارة الشديدة، وليس تقصيرا من الهيئة، وأن الهيئة لم تصدر أي بيانات رسمية للاعتذار للجماهير، مؤكدا أن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، حفاظا على حركة مسير القطارات وأرواح المسافرين.

وأكد أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.