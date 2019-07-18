مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين في مشاجرة دامية بقرية وحييش التابعة لمركز مطوبس في كفرالشيخ، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما نُقل اثنان لمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالتهما، ونقل الباقين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية وحييش بدائرة المركز.

انتقل الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز ومعاونيه، إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "أبوسليم" و"الجزار"، بسبب بناء الأول "تاندة أو براندة" تعدى خلالها الطرف الثاني "شعبان.ك"، 55 عاما وأبنائه، "السيد، وسنبل، وكمال، ومحمد" وآخر يدعى "السيد.ر.ا"، 55 عاما، عليهم ونتج عنها مصرع السيد محمد أبوسليم، 80 عاما، بينما أصيب أبناؤه، أحمد، مصاب بجرح قطعي في الرأس والذراع الأيسر وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعبدالعزيز، مصاب بجرح نافذ في البطن وجرح قطعي بالرأس وتم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية، والسيد، مصابا بجرح في الكتف، فضلا عن إصابة زوجة إبنه إسراء بدير العوضي بجرح نافذ بالبطن.

جرى ضبط أطراف المشاجرة والتحفظ على المتهمين بمركز الشرطة، كما تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى مطوبس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.