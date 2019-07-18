التحقيق في واقعة إشعال النيران ومحاولة الهرب من سجن الصف

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى محيط سجن الصف، وبدأت النيابة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات الصف، والعياط، التحقيق في واقعة محاولة متهمين الهرب من السجن، بعد إشعال النيران داخله.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبدأت في استجواب المساجين، لتحديد من وراء التحريض على الحريق وأيضا تحريضهم على الهرب، وناقشت القوات مأمور السجن ورئيس المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود إخطار بنشوب حريق بسجن الصف المركزي، فانتقلت قوة من المباحث تحت قيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث القطاع، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة،، والمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث الصف، إلى أن المساجين أشعلوا النيران بالحجز وحاولوا الهرب، فانتشرت قوات تامين السجن وتم التدعيم بقوات مركز شرطة الصف وقوات من الأمن المركزي، لإغلاق السجن بالكامل، وتمت السيطرة بشكل كامل على المتهمين.

وجاء في التحريات أن المتهمين افتعلوا مشاجرة داخل الحجز، وأثناء تفقد القوات للأمر حاولوا الخروج من الزنزانة إلا أن القوات أغلقت الباب عليهم، ما دفهم لإشعال النيران في البطاطين والملابس، فتم الدفع بسيارات الإطفاء المخصصة للمنطقة الداخلية للسجن وطفايات الحريق، لإخماد النيران.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.