"محاولة هروب بنيران الفوضى".. التفاصيل الكاملة لحريق سجن الصف

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة، محاولة هرب لعدد من المساجين داخل سجن الصف المركزي، بعد إشعالهم النيران داخل الحجوزات، وتمكنت القوات، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق، والمساجين، ودفعت بقوات إضافية وتمت محاصرة مبنى السجن لعدم هرب المساجين.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود إخطار بنشوب حريق بسجن الصف المركزي، فانتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث القطاع، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث الصف، وتبين أن المساجين أشعلوا النيران بالحجز وحاولوا الهرب، فانتشرت قوات تأمين السجن وتم التدعيم بقوات مركز شرطة الصف وقوات من الأمن المركزي، لإغلاق السجن بالكامل، وتمت السيطرة بشكل كامل على المتهمين.

وجاء في التحريات أن المتهمين افتعلوا مشاجرة داخل الحجز وأثناء تفقد القوات للأمر حاولوا الخروج من الزنزانة إلا أن القوات أغلقت الباب عليهم، ما دفعهم لإشعال النيران في البطاطين والملابس، فتم الدفع بسيارات الإطفاء المخصصة للمنطقة الداخلية للسجن، لإخماد النيران.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.