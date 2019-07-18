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محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج دبلوم اللوجيستيات بالمدرسة البحرية

محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج دبلوم اللوجيستيات بالمدرسة البحرية

التحقيق في واقعة إشعال النيران ومحاولة الهرب من سجن الصف

التحقيق في واقعة إشعال النيران ومحاولة الهرب من سجن الصف

أبو ردينة مهددا: الرد الفلسطيني سيفاجئ العالم لو تم الإعلان عن صفقة القرن

أبو ردينة مهددا: الرد الفلسطيني سيفاجئ العالم لو تم الإعلان عن صفقة القرن

شفرات حلاقة وسكاكين.. أطباء يستخرجون 30 قطعة معدنية من معدة رجل هندي

شفرات حلاقة وسكاكين.. أطباء يستخرجون 30 قطعة معدنية من معدة رجل هندي

أبو ردينة: السيسي تصدى لمخطط صفقة القرن ورفض توطين فلسطينيين في سيناء

أبو ردينة: السيسي تصدى لمخطط صفقة القرن ورفض توطين فلسطينيين في سيناء

"محاولة هروب بنيران الفوضى".. التفاصيل الكاملة لحريق سجن الصف

"محاولة هروب بنيران الفوضى".. التفاصيل الكاملة لحريق سجن الصف

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مصروفات الجامعات الخاصة للعام الجديد.. 155 ألفا لـ"طب البريطانية"

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التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

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هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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