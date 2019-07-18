أبو ردينة: دول عربية تدعم الانقسام الفلسطيني و"حماس" تعرقل المصالحة

قال نبيل أبوردينة، وزير الإعلام الفلسطيني، إن "هناك دولا عربية تدعم الانقسام الفلسطيني وتعضده، والسلطة الفلسطينية تعلم بوجود اتصالات خفية لبعض الدول العربية مع إسرائيل، وتقدر هذه الاتصالات لاعتبارات سياسية وأمنية".

وأكد في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، مساء الأربعاء، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن موقف السلطة الفلسطينية من السلام واضحا جدا وهو خيار استراتيجي لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من رفض إسرائيلي لجميع الاتفاقيات المبرمة مع السلطة "فإننا لن نلتزم أيضا بالاتفاقيات مع تل أبيب".

وعن ملف المصالحة الداخلية، قال وزير الإعلام الفلسطيني، إن حركة "حماس" تعرقل الاتفاقيات، التي سبق أن وقعت عليها، ولكن القاهرة تعهدت بإتمام اتفاق المصالحة، ومصر تتولى هذه المصالحة بموجب قرار من الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الرئيس أبومازن حريص على إتمام مساعي المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وتابع: "لن تتم المصالحة إلا بتعهد حماس بأن تسمح للحكومة الفلسطينية بالكامل بالعمل دون وضع عراقيل وعوائق أمام عملها في القطاع".