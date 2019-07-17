قال وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، الذي يزور مصر حاليا، إن مصر رفضت ضمن بنود "صفقة القرن" توطين الفلسطينين في سيناء.

وأضاف أبو ردينة، في مؤتمر صحفي له بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يناقش الأمر من الأساس و"رفض رفضا قاطعا وهو ما كان سببا في فشل الصفقة تماما".

ووصف أبو ردينة "صفقة القرن" بـ"صفقة عار"، موضحا أن السلطة الفلسطينية تبرأت منها و"رفضها الشارع العربي والفلسطيني معا".

وكشف نبيل أبوردينة تفاصيل موافقة محمد مرسي على العرض الإسرائيلي الخاص بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" قال لمحمد مرسي إن هناك خطة لتوطين فلسطينيي غزة في سيناء، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالقطاع، فقال له مرسي "وفيها إيه.. إيه المشكلة إنهم يعيشوا في سيناء، إحنا ممكن ناخدهم يعيشوا في شبرا كمان".

و"صفقة القرن" هي اقتراح أمريكي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أعدها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها في يونيو 2019.

ولا يتضمن الاقتراح إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر اطّلعت على أهم مركّبات خطة السلام الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن".