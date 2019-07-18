حكى الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، موقفا يوضح أهمية كرة القدم لدى الشعب المصري.

وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه كان ضيف الكاتب إبراهيم المعلم على العشاء هو وزوجته مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وزوجته والراحل الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي وزوجته.

وأوضح الفقي أنهم فوجئوا بجميع العاملين في المطعم يتجمعون حول الكابتن الراحل صالح سليم، ويطالبون بالتقاط الصور التذكارية، معه مؤكدا أنه شعر باستغراب الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل نظرا لأنه لم يطلب أحد التصوير معه رغم أنه أكبر كاتب صحفي في الشرق الأوسط.

وتابع: "لاحظت الأستاذ هيكل مستغربا وده هيكل أكبر قامة إعلامية وصحفية وسياسية في الشرق الأوسط على الإطلاق"، مؤكدا أن العاملين تجمعوا حولهم مرة أخرى أثناء مغادرتهم "قولت لهم يا جماعة ده إحنا معانا الأستاذ هيكل كمان قالوا الله هو عادل هيكل هنا".

وأكد الفقي أن زوجة الكابتن صالح سليم أخبرته أنه غضب بسبب ذلك، وبسبب الإحراج الذي تسبب فيه للراحل محمد حسنين هيكل ورد عليها الفقي قائلا: "دول بيلعبوا ومش بيقرأوا" مشددا على أن النجومية في الفن والرياضة أكثر لمعانا حتى لو كانت أقل استمرارا.

وضرب الفقي مثلا بمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه ذهب لليفربول من أجل دعوة محمد صلاح لندوة في مكتبة الإسكندرية ولكنه فشل في الوصول إليه.