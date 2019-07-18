يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي تصل إلى 49 ببعض المناطق:

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 36

طنطا 25 35

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 34

مطروح 24 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 26 37

الإسماعيلية 25 37

السويس 24 36

العريش 24 32

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 26 40

مرسى علم 28 41

الفيوم 28 39

بني سويف 29 40

المنيا 29 41

أسيوط 30 42

سوهاج 30 44

قنا 31 45

الأقصر 31 46

أسوان 31 46

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 31 44

القدس 18 30

الرياض 28 42

المنامة 32 38

أبوظبي 30 38

الكويت 33 46

دمشق 13 34

بيروت 26 30

عمان 17 32

غزة 23 32

بغداد 28 45