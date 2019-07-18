"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة اليوم حتى الأحد المقبل

تّنكسر الموجة الحارة التي تضرب البلاد، اليوم الخميس، بعد استمرارها 48 ساعة، وفقا للدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الذي أوضح أن موجة الحر التي ضربت البلاد كانت شديدة الحرارة واستمرت 48 ساعة، "وحدثت نتيجة منخفض من الصحراء الغربية".

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد، حيث تنخفض بنسبة 5 درجات عن اليوم، كما أن نسبة الرطوبة ستكون أيضًا أقل، موضحًا أن هذا الانخفاض سيستمر حتى الأحد المقبل على الأقل.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية نصائح وإرشادات للمواطنين بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في وقت الذروة، وعدم ترك علب "كانز" أو برفانات أو معطر في السيارات حتى لا تنفجر وتحدث أضرار جسيمة في السيارة، مستطردا: "مش عاوزين ننسى إننا في فصل الصيف".