قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح ما بين 4 - 5 درجات، وأن درجة الحرارة العظمى اليوم بالقاهرة 37، بانخفاض 5 درجات عن الأمس.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا الانخفاض سيستمر على مدار الأيام القادمة وحتى الأحد القادم.

وتابع "عبد العال" أن هذا الانخفاض سيصحبه أيضا انخفاضا في نسبة الرطوبة، فيكون الطقس معتدلا مع شبورة مائية على بعض الأماكن في الصباح الباكر.