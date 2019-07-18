التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بياجوب عبدالله أيوبوف، النائب الأول لرئيس وزراء أذربيجان، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" لهذا العام، وذلك بمقر الأمم المتحدة.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك بين دولتي مصر وأذربيجان وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة للتخطيط والوزير المفوض محمد جاد نائب رئيس بعثة جمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن جانبها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح على حرص مصر بتوطيد العلاقات مع دولة أذربيجان وبحث سبل التعاون بالعديد من المجالات المشتركة.

ولفتت هالة السعيد، إلى جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تنسيق صياغة رؤية مصر 2030، وعملية تحديثها التي تجرى حاليا، كما تطرقت إلى تدشين منظومة إلكترونية للتخطيط والمتابعة ودور الوزارة في قيادة جهود الإصلاح الإداري وتأهيل قدرات الموظفين مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب وتأهيلهم لتبوأ المناصب القيادية.

كما أكدت السعيد على حرص مصر في الاستفادة من تجربة أذربيجان في اعتماد نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات الاجتماعية، فضلا عن تبادل الخبرات بين هيئة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ونظيرتها في أذربيجان.

وزيرة التخطيط: مصر قدمت تقريرين للمراجعة الوطنية الطوعية

وأضافت السعيد، إلى قيام مصر بتقديم تقريرين للمراجعة الوطنية الطوعية، مؤكدة على عزم مصر تقديم التقرير الثالث لها في عام 2021.

كما تناولت هالة السعيد، الحديث حول النتائج الرئيسة للمراجعة الوطنية الطوعية المصرية الثانية وإنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، مؤكدة أن مصر اتخذت العديد من المبادرات التي ساهمت في التغلب علي العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد ياجوب عبدالله ايوبوف، على العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين واهتمام بلاده بتعميق العلاقات بينهما في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض النائب الأول لرئيس الوزراء الاذري جهود بلاده في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع قيامهم حالياً باعتماد خطة عشرية من 2020 إلى 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلفا لخطة 2015 ـ 2020، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية برئاسته لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أيوبوف، أن أذربيجان قدمت تقريرين وطنيين طوعيين مثل مصر فضلاً عن تشابه التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بين البلدين.

ووجه أيوبوف الدعوة للوزيرة للمشاركة في منتدى باكو الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، فضلا عن توجيه الدعوة لزيارة أذربيجان للاضطلاع على تجربة أذربيجان على أرض الواقع، وبحث سبل دفع التعاون قدما بين الجانبين.