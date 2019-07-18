قال المحلل الليبي حسن الجهمي، إن تركيا وقطر وراء ما يحدث في ليبيا من صراعات وانشقاقات، منوها بأن المجتمع الدولي يعلم مدى دعم القيادة التركية والقطرية للإرهاب الذي يحدث في ليبيا، والجماعات الإرهابية هناك.

وأضاف "الجهمي" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أردوغان تدخل بشكل فاضح خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان يدعم الجماعات الإرهابية بشكل غير مباشر، إلا أن دعمه للإرهابين أصبح بشكل علني، حتى أنه قد أرسل جنودا إلى الأرض وأسلحة حديثة من أجل ضرب المنشآت والمؤسسات الليبية، إلا أن الجيش الليبي يقوم بضرب جميع تجمعات الميليشيات وأوكار الإرهابيين.

وأكمل: "جميع قادة الجيش يسعون إلى تطهير ليبيا، من هذه التنظيمات الإرهابية وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية".

وتابع "الجهمي" أن الجيش الوطني الليبي من أهم أهدافه الأساسية، هو الحفاظ على الدولة الليبية من الانشقاق والتمزق، ودعم جميع متطلبات الشعب الليبي.