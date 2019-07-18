أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعها عن 4 قرى بالخارجة بالإضافة لجامعة الوادي الجديد نظرًا لأعمال صيانة خطوط الكهرباء ولوحات التغذية شمال مدينة الخارجة.

وأوضح، أن قرى "الشركة 17، الشركة 8، الشركة 55، الشركة 43"، بالإضافة لجامعة الوادي الجديد، تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي، من الثامنة صباحا، مؤكدا أنه تم تشغيل التيار الكهربائي مجددا في الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقال، إن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة تهدف للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي، ومواجهة زيادة الأحمال خلال الصيف، خاصة مع التوسعات السكانية الجديدة.