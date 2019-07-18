لقيت مسنة مصرعها وأصيب اثنين آخرين اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار لودر على الطريق السريع "بورسعيد - دمياط" الدولي الساحلي.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطار من هيئة الإسعاف يفيد بوصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين "هشام. ع" 47 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"داليا. ك" 48 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، إلى مستشفى المبرة.

كما تم نقل "نظيمة. ح" 61 سنة جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الحميات، وقام فريق الأطباء والتمريض بفحص المصابين وتقديم الخدمة الطبية لهم، وتبين أن الحالة العامة لهم مستقرة، وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث، لتستكمل النيابة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها.