استكملت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قوافل العلاج المجانية بقرى المحافظة، حيث زارت قرية أدلديت بالشلاتين لإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي، أن القافلة الطبية العلاجية بالوحدة الصحية بأدلديت بالشلاتين، أجرت الكشف على 176 حالة واستصدارت 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، حيث ضمت الحملة تخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل وأمراض نسا وجلدية وقلب، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية لـ17حالة، وأشعة ورسم قلب لـ15 أخرين، وإحالة 3 حالات إلى مستشفى الشلاتين المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات.

و أكد مرعي أنه جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.