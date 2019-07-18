قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إنه تم تحصين وترقيم وتسجيل 89 ألف و373 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمراكز المحافظة.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى تكليفاته لمسؤولي الطب البيطري بالاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، فضلا عن عقد المزيد من الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

واستعرض المحافظ تقرير مديرية الطب البيطري عن مستجدات وسير العمل في الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 22 من شهر يونيو الماضي، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وتسجيلها بلغ 89 ألف و373 رأس، بواقع 76 ألف و929 من الأبقار، و11 ألف و223 من الجاموس، و1221 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى 15 يوليو الجاري، فيما تتواصل الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة القرى والمراكز.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على توجيهات المحافظ بتوفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتحقيق المستهدف من الحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية، والتي تم إعدادها وتجهيزها بالفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفيراحتياجات الإدارات، والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة في الحملة.