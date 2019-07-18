انتشلت قوات الإنقاذ النهري مساء اليوم جثة طفل غرق داخل ترعة الصفانية بمركز العدوة في شمال محافظة المنيا، كان يستحم هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة مركز العدوة، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الصفانية.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "عمر. م" 3 سنوات، مقيم بقرية صفانية، وتم نقلها لمشرحة مستشفى العدوة المركزي.

ورجحت التحريات الأولية غرق الطفل أثناء الاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.