أكد إيهاب حنفي منسق صندوق تطوير العشوائيات، استمرار أعمال التطوير بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن التطوير في المراحل الأولى من أعمال الحفر والردم والأساسات السطحية والعميقة والعزل وأعمال الهيكل، بالنسبة للأبراج التي يجرى تنفيذها للراغبين في البقاء بمنطقة المثلث، وعددهم ألف أسرة.

وأضاف حنفي، لـ"الوطن"، أن 3 شركات "المقاولون العرب، وريدكون للتعمير، وإتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام سابقا)" تتولى عملية بناء 5 عمارات متصلة بارتفاع 16 دورا على 4 مداخل، بالإضافة إلى عمارة منفصلة 22 دورا.

وأشار إلى أن نسب التنفيذ حاليا تصل إلى نحو 14%، وجارٍ الانتهاء من الخوازيق بالكامل.