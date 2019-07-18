صنفت الأرجنتين حزب الله، كمنظمة إرهابية وجمدت أصوله، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وفرضت واشنطن في العاشر من يوليو الجاري، عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له.

بينما استنكر حزب الله، العقوبات واعتبرها "إهانة" للشعب اللبناني.

وشملت العقوبات أيضا مسؤولًا كبيرًا في حزب الله، هو وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنّ العقوبات الأمريكية ضد حزب الله ونوابه تأخذ منحى جديدا، لكنها لن تؤثر في عمل الحكومة أو البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال إنّ العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله "اعتداء" على البرلمان ولبنان.