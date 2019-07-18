أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.

بن صالح يهنئ السيسي بنجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الجزائري هنأ الرئيس السيسي، على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، معرباً عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وأشاد الرئيس بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، كما أعرب عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وثمن الرئيس السيسي، المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيراً إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

واستعرض الرئيس الجزائري، تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقاً للمسلك الدستوري.

وأكد الرئيس السيسي، على الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، وبدون التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيا كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.