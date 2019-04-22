أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن بكين تدعم بقوة جهود الحكومة السريلانكية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، وذلك في أعقاب التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق هناك.

وقال الرئيس الصيني في برقية تعزية بعث بها إلى نظيره السريلانكي مايثريبالا سيريسنا عقب الهجمات التي وقعت أمس في سريلانكا - "إنه شعر بالصدمة فور سماعه نبأ سلسلة الانفجارات في سريلانكا التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة".

وأضاف "بالإنابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسي، أرسل خالص التعازي في الضحايا، وأعرب عن خالص تعاطفي مع المصابين وعائلات الضحايا"، وأوضح بينج أن الحكومة الصينية والشعب الصيني يقفان إلى جانب شعب سريلانكا، ويدعمان بقوة جهود الحكومة السريلانكية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين.

وأرسل رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ تعازيه إلى رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينجه في ضحايا الهجمات.