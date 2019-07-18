استعرض مجلس المحافظين، منظومة النظافة الجديدة، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المجلس إلى التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وإعداد الخطة الاستراتيجية 2019-2022، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%.

وأشار أيضا إلى عدد من البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

وفيما يخص موقف حصر أصول الدولة بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أنه جار أعمال الحصر واستكمال البيانات، وسيتم إرسال تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجان الفرعية بالمحافظات إلى اللجنة الرئيسية وذلك فور الانتهاء منه، علماً بأن آخر حصر للأصول ملك المحافظات للغير فقط، أسفر عن أن عدد تلك الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير حوالي 420 الف أصل، تحقق قيمة إيجارية سنوية قدرها 2,927 مليار جنيه، وبلغت المديونية المستحقة عليها 3,497 مليار جنيه.

وتناول الاجتماع استعراض تقرير إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات خلال الفترة من 17/5/2017 حتى 31/5/2019، والذي أشار إلى أن إجمالي حالات الإزالة على أراضي المباني والأراضي الزراعية وصلت إلي 333977 حالة وذلك من أصل 565985 حالة تعد على مستوى المحافظات.

أما بالنسبة لتحصيل موارد الدولة من إجراءات التقنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلي 82669 بزيادة عدد 1073.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، لافتاً إلى أن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.