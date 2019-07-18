عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا مصورا لبعض الشخصيات البحرينية التي ظهرت خلال البرنامج الذي عُرض عبر "الجزيرة"، ويسيئ لمملكة البحرين، وأكد أحدهم أنه تم الاتفاق مع الجزيرة مسبقًا على تسجيل مادة إعلامية لتكون ورقة ضغط على الجهات الأمنية في البحرين.

وأضاف أن القناة سجلت المادة لاستهداف أمن واستقرار البحرين، عبر خلط الأوراق والملفات، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي والإدعاءات الكاذبة التي تحاول أن تروج لها فيها يتعلق بالحرية الدينية.

من جانبه قال علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، إن محاولة قناة "الجزيرة" القطرية الدائمة لضرب الأمن في البحرين وإثارة النعرات الطائفية فاشلة بكل المقاييس، في ظل تماسك جميع أطياف المجتمع، والتفافهم حول القيادة.

جاء ذلك ردًا على ما بثته قناة "الجزيرة" من أكاذيب وتحريض على الكراهية في الداخل البحريني، عبر أحد برامجها.

وأضاف زايد: "المواطن البحريني لم يعد يهتم بما تنشره قناة الجزيرة، وهي مجرد أداة لقطر التي تسعى منذ الأزل إلى التعدي على البحرين في كل المجالات، ودعم الإرهاب لزعزعة أمنها واستقرارها وبث التقارير الإعلامية بشكل مكثف، ما يعد استهدافا واضحا للبحرين، ضمن دول أخرى كالسعودية والإمارات ومصر، بإنتاج البرامج واستغلال شخصيات ودفع المال لها لتكتمل الصورة الكاذبة التي تحاول أن تخلقها هذه القناة".

وتابع: "تعتبر القناة جزء لا يتجزأ من الاستخبارات القطرية الفاشلة والمفضوحة في كل تحركاتها ضد مملكة البحرين".