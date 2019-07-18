أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من كافة تجهيزات الجامعات التكنولوجية، مضيفة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى شدد على أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للدعاية والتسويق لهذه الجامعات بهدف تعريف المجتمع ببرامجها التعليمية، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم التكنولوجى، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والتشطيبات اللازمة.

وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان لها اليوم، عقب اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية، بحضور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ومحمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار الوزير للتعليم الفنى، واللواء خالد عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس)، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالى والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أنه جارٍ متابعة كافة المشروعات، موجهة بضرورة البدء فى إجراءات تعيين الكوادر العلمية بالجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة - العلمين - الملك سلمان - المنصورة الجديدة).

التعليم العالى: توفير وسائل الإعاشة فى الجامعات الجديدة ضرورة بهدف جذب الطلاب للدراسة

وأشارت الوزارة إلى أهمية توفير وسائل الإعاشة الجاذبة فى الجامعات الجديدة، وكذلك بذل المزيد من الجهود لسرعة الانتهاء من تجهيز المعامل البحثية والأثاث المكتبى بتلك الجامعات.

وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، أكدت الوزارة أهمية التسويق السياسى والأكاديمى والإعلامى للبرامج التعليمية بالجامعات الجديدة بهدف تشجيع الطلاب على الالتحاق بها على مستوى كافة التخصصات العلمية، وخاصة الكليات النظرية فى إطار التوأمة مع بعض المؤسسات التعليمية العالمية.

ووجهت بوضع خطة تسويقية متكاملة للمشروعات القومية التى تقوم بها وزارة التعليم العالى، وخاصة الجامعات الجديدة بهدف جذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، وضرورة توضيح الصورة الإيجابية لشرائح المجتمع المختلفة فيما يتعلق بمشروعات التعليم العالى.

وأكدت أهمية التنسيق مع المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج للتسويق للمشروعات القومية للتعليم العالى بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بها، والتعريف بها وببرامجها التعليمية المختلفة. وأكدت الوزارة ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذاً لخطتها فى التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالى، مشيرة إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المبانى التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا الجديد لدى القاهرة، والوفد المرافق له، مساء اليوم فى مقر الوزارة.

وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وأوكرانيا، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لمزيد من تفعيل التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، مشدداً على أهمية التعاون فى مجال تطوير الأنظمة التعليمية وتبادل العلوم والتكنولوجيا.

ولفت وزير التعليم العالى إلى ضرورة تقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة للطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الخاصة بدراسة الطب والهندسة، ووضع ضوابط تضمن انتظام الطلاب فى العملية التعليمية، بما يحقق الفائدة للطلاب.

من جانبه، أكد «ميكيتينكو» قوة ومتانة العلاقات مع مصر فى جميع المجالات، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون التعليمى مع مصر، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال التعليم العالى، تضمنت تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمى، لافتاً إلى تطلع بلاده للعمل مع مصر فى مجال الفضاء فى ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وتدريب الكوادر المصرية والعلماء المصريين فى مجال إطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية نظراً للخبرة الكبيرة التى تتمتع بها أوكرانيا فى هذا المجال.

من جهته، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد 2019 - 2020.

"عطا": الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء الاختبارات على مدار الـ24 ساعة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.