كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المجلس الأعلى للجامعات سينعقد غدًا، فى الإسكندرية، لمناقشة الأعداد المقرر قبولها بالكليات للعام الدراسى الجديد 2019-2020، فضلاً عن مناقشته للأعداد المقرر زيادتها بكليات القطاع الطبى «الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والبيطرى»، مشيراً إلى أن ارتفاع شرائح المجاميع العلمية لطلاب الثانوية العامة وضع وزارة التعليم العالى فى أزمة تحديد الحدود الدنيا وأعداد القبول بالكليات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 110 آلاف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد 2019 - 2020.

وأضاف «عطا»، فى بيان اليوم، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو الحالى، لكليات «الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية».

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 2019 بإنشاء كل من «كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية».

بدء الدراسة بـ"الكليات التكنولوجية" فى سبتمبر

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه «من المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه الكليات فى شهر سبتمبر المقبل، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنية وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول، والتى بدأت لهم اعتباراً من السبت الماضى، وتستمر حتى 20 يوليو الحالى ثم يعقبها طلاب الشهادات الفنية، وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلى، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠% من الدرجة النهائية».

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠% من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة.

وتتضمن كل كلية عدداً من البرامج الدراسية التى ستبدأ هذا العام وهى، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية فى برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

جدير بالذكر أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (٢+٢) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا، وستكون الدراسة بهذه الجامعات بمصروفات مع تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين والمتميزين.

الحكومة توافق على خفض الحد الأدنى بالجامعات لطلاب شمال سيناء 2%

ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

ووافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية»، بالشراكة مع جامعات من أكبر جامعات الدول الرائدة فى مجال التعليم العالى، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالى وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة والأدوات التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل. وتهدف المؤسسة لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة «كوفنترى»، التى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

ويهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى المملكة المتحدة، فضلاً عن توفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهذا الفرع، والسعى لتوثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

وأشار القرار إلى أن دور المؤسسة الجامعية يقتصر على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية، أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى جامعة «كوفنترى» كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية، لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.