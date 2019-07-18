أعلن رئيس مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية، سيرجى تشيميزوف، أن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات «سوخوى 35»، فى ضوء تعليق الولايات المتحدة مشاركة أنقرة فى برنامج طائرات «إف 35»، ووقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة.

الولايات المتحدة ترسل 500 جندى إضافى إلى السعودية

وكشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنه سيتم إرسال قوة قوامها 500 جندى أمريكى إلى السعودية، فى خطوة تستهدف بها واشنطن تعزيز علاقاتها العسكرية مع المملكة، بالتزامن مع تزايد حالة التوتر مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوة سيتم إرسالها إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، الموجودة بمنطقة صحراوية بشرق العاصمة السعودية الرياض، التى تضم عدداً صغيراً من القوات وأفراد المساعدة، كما أن هناك استعدادات مبدئية تجرى لإدخال تحسينات على بطارية صواريخ «باتريوت» الدفاعية ومهبط الطائرات هناك.

وندّد وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف مجدّداً، بالعقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، معتبراً إيّاها «إرهاباً اقتصادياً» هدفه «تحقيق غايات سياسية غير مشروعة».

وتشارك وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، اليوم، فى استضافة اجتماع دبلوماسى حول مبادرة لمناقشة حماية حرية الملاحة والأمن البحرى بالشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع البريطانى، توبياس إلوود، إن بلاده تشعر بالقلق بشأن حماية مصالحها وتجارتها فى مضيق هرمز.

وفى الولايات المتحدة، رفض مجلس النواب، أمس، اقتراحاً لإطلاق إجراءات عزل «ترامب»، بعد أن وجّه انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديمقراطيات.