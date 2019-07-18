أثنى وزير الرى، رئيس بعثة الحج، على جهود الدولة فى تنظيم موسم الحج وتوفير كل سبل الراحة إلى الحجاج، مؤكداً أن البعثة ستكون فى خدمتهم حتى يعودوا إلى أرض الوطن سالمين.

وشدد وزير الرى، خلال وداعه أول أفواج الحج لهذا العام من مطار القاهرة الدولى، بحضور وزيرَى الأوقاف والطيران المدنى، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والعديد من قيادات الشركة ووزارة الطيران المدنى، على تذليل جميع العقبات التى ستواجه الحجاج والمتابعة معهم لحظة بلحظة داخل الأراضى المقدسة.

مفتى الجمهورية يوصى "المسافرين": أكثروا من الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.. والتزموا بالقواعد والضوابط لإنجاح الموسم

وطالب «علام» جميع الحجاج وضيوف الرحمن المصريين بالإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بأن يحفظ مصر وشعبها الكريم من كل سوء، مطالباً إياهم بالالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها السلطات السعودية لإنجاح موسم الحج.

وأضاف المفتى، فى كلمته التى وجهها لضيوف الرحمن، اليوم، خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الطيران المدنى لتوديع أولى رحلات الحج، أنه لا يجوز شرعاً لأى حاج أن يضر بنفسه أو أن يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، وتابع: «لا يجوز للحاج مخالفة القواعد والنظم التى أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح وتفويج تحقق مصالح ضيوف الرحمن».

وقال وزير الطيران المدنى إن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام سيتم نقلهم على متن طائرات شركات الطيران المصرية والسعودية، موجهاً جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين.

وأوصى وزير الأوقاف الحجاج بالتحلى بمكارم الأخلاق، باعتبارهم سفراء لمصر ليس فى السعودية فقط، ولكن أمام حجاج العالم كله، مطالباً إياهم بالبعد عن الجدال والرفث والفسوق، حيث يقول: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، مضيفاً أن هناك 60 عالماً من علماء الأزهر، إضافة إلى 9 واعظات من السيدات، سيرافقون حجاج هذا العام.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة اتخذت الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتَى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يُسر وسهولة، لافتاً إلى أنه تم إعداد جميع الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتَى فلسطين ومالى المتعاقدة على نقلهم بجانب الحجاج المصريين.

ونظمت شركة مصر للطيران، اليوم، احتفالاً لتوديع أول أفواج الحج، وردت قيمة تذكرتَى الحج لـ2 من أكبر الحجاج سناً، وهما الحاج عبدالمنعم محمد إسماعيل فياض ويبلغ من العمر 90 عاماً، والحاجة ظريفة محمود محمد داود وتبلغ من العمر 85 عاماً وهما من حجاج قرعة الجيزة، إضافة إلى رد 50% من قيمة 3 تذاكر لحجاج الرحلة، هم شفيقة أحمد محمد، ومحمد عبدالعزيز مرسى، وزبيدة محمد أحمد أبوالعلا، إضافة إلى 10 قسائم وزن إضافى مجانى، كما أهدت الأسواق الحرة للشركة الوطنية مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى «سبحة ومصلية» لضيوف الرحمن، وذلك خلال استقبالهم بصالة الرحلات الموسمية قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وأعلنت شركة مصر للطيران أنها سيَّرت، اليوم، 8 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل ما يقرب من 2000 حاج من حجاج قرعة الجيزة وترانزيت بعض الدول، على أن تبدأ أولى الرحلات لجدة من مطار القاهرة الدولى يوم الاثنين المقبل بتسيير 8 رحلات جوية لنقل حجاج قرعة الدقهلية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أنه «لن يتم رفع أسعار برامج الحج لهذا العام بعد زيادة رسوم النقل الداخلى بالسعودية وقدرها 620 ريالاً على كل حاج فى «الرد الواحد» بكل أوتوبيس، إضافة إلى زيادة قيمة شيك المطوف بمقدار 633 ريالاً سعودياً عن العام الماضى»، مشيراً إلى أن الحاج لن يتحمل تلك الزيادات.

وكشف اللواء يسرى الأخرس، رئيس شركة «الجسر العربى للملاحة»، عن «أن عبَّارات الشركة ستنقل أول أفواج الحج البرى عن طريق الخط الملاحى (نويبع - العقبة) الخميس المقبل»، مشيراً إلى أنه «سيتم نقل جميع أفواج الحجاج، ومن ثم نقلهم عبر حافلات إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء الفريضة».