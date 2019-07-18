طرح الفنان وائل جسار، أحدث أغنية له والتي تحمل عنوان "بتلبك" على أحد التطبيقات، تمهيدا لطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" يوم الجمعة المقبل.

أغنية "بتلبك" من كلمات منير أبو عساف وألحان ملحم أبو شديد، ولم يستقر جسار حتى الآن على تصويرها بطريقة الفيديو كليب أم لا.

ووقع النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا، عقدا مع شركة chbk التي تعتبر من أهم الشركات الرائدة في توزيع المحتوى على اليوتيوب وباقي التطبيقات، وانضم جسار إلى نخبة من نجوم الفن.

من جهة أخرى، يستعد وائل جسار لإحياء حفلا غنائيا جديدا في لبنان، يوم السبت المقبل بـAtlal Plaza Golden Ballroom