تُعد زيارة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى القاهرة ولقاءة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبة الحالي، كما أن اللقاء كان وديًا ومثمرًا، حسبما أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "راضي"، أن الرئيس الجزائري المؤقت وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة شخصية على ما لاقاه المشجعين الجزائريين من ترحيب وكرم ضيفاه لمن جاء إلى مصر لحضور مباريات منتخب الجزائر ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، وكذلك شكره على التسهيلات الكبيرة التي قامت بها مصر للأخوة الجزائريين من أجل تسهيل حضورهم لمشاهدة المباراة النهائية غدا.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر قدمت تسهيلات كبيرة للأخوة الجزائريين سواء في الانتقالات أو الإقامة، وكذلك في سرعة منحهم التأشيرات، مضيفًا: "في اليومين اللي فاتوا فقط سفارة مصر بالجزائر منحت أكثر من 10 آلف تأشيرة بشكل سريع وسلس للأخوة الجزائريين للمشاركة غدا في المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيجيريا، مساء الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري خصمه السنغالي، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا والتي تحتضنها مصر.