"مياه الفيوم": العمل بنظام المناوبة بين قرى وعزب قرية الغرق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بدء العمل بنظام المناوبة بين قرى وعزب قرية الغرق بمركز إطسا بمياه الشرب، لحين الانتهاء من تنفيذ خط قصر الباسل/ دانيال.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه نظرًا للمباني العشوائية والزيادة السكانية الكثيفة، والمساحات الشاسعة التي يتميز بها مركز إطسا، والتي بدورها أثرت على ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق قرى وعزب الغرق، لحين الانتهاء من تنفيذ خط قصر الباسل/ دانيال بطول 13 كيلو مترًا.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ جزء كبير من هذا الخط، وسيتم الانتهاء منه في غضون 3 أشهر، مما جعل الشركة تلجأ إلى نظام المناوبة حتى يستطيع كل المواطنين الحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب، وأن نظام المناوبة يعمل من 3 عصرًا حتى 9 صباحًا، ويضم قرى "الغرق بحري، فوز، الطويل والعزالي، والغرق قبلي".

وأوضحت أن عزب "سويكر، روما، علي عوض، شاكر، لاشين حمد، العوينات، قطب الحنبولي، دانيال، والشويب"، تعمل بنظام المناوبة من 9 صباحا حتى 3 عصرًا، وفي حالة عدم انتظام ضغوط مياه الشرب نتيجة وجود أعمال إصلاحات بسبب أعطال مفاجئة أو صيانة مسبقة للخطوط أو داخل المحطات، وسيتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية المعبأة لهذه المناطق لسد احتياجات المواطنين من المياه.