إياد نصار ومدحت صالح وعفاف شعيب يعزّون رشوان توفيق في وفاة زوجته

قدم، مساء اليوم، كلا من إياد نصار، ومدحت صالح، وعفاف شعيب، وسامح الصريطي، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وطارق الإبياري، العزاء في وفاة زوجة الفنان القدير رشوان توفيق.

وكان العزاء، قد بدأ مساء اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بينما شيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها عام 1957، وعاش معها حياة مستقرة، رزق خلالها بـ 3 أبناء.

وتوفت زوجة الفنان الكبير، ووالدة الإعلامية هبة رشوان والفنانة بثينة رشوان، صباح الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.