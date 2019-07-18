إصابة 8 أشخاص بينهم طفلة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلة، اليوم، في حادث تصادم سيارة أجرة "7 راكب"، مع أخرى ربع نقل، أمام نفق سنور في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "فاطمة.ح.أ" 25 سنة، مقيمة بمركز بني مزار، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، "مي.ع.س" 3 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "عمر.س.م" 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، "إيمان.ع.م" 35 سنة، مقيمة في محافظة القاهرة، مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم.

كما نقلت سيارات الإسعاف "محمد.ع.م" 44 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، "شريف.ي.م" 32 سنة، مقيم بمركز مطاي، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى والزراع الأيسر، "ناصر.م.إ" 45 سنة، مقيم بمركز سملوط، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، "محمود.ح.م" 25 سنة، مقيم بمركز بني مزار، مصابا بجرح قطعي في الرأس طوله 5 سم.

وتم نقل المصابين إلى قسم بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.