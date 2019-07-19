"طب الأزهر" بنين تستقبل أولى دفعات التعليم الخاص

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي "الخاص"، العام الدراسي 2019/2020 لحملة شهادة إتمام الثانوية الأزهرية من الطلبة المصريين، أو ما يعادلها من شهادات من طلبة الدول العربية والإسلامية، والجاليات الإسلامية.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان مساء الخميس، إن المجلس الأعلى للأزهر وافق على القرار في إطار الحرص على تطوير الكليات العملية، انعكاساً لما امتازت به كلية طب الأزهر بنين من تطور تعليمي كونها إحدى الكليات الحاصلة على شهادة الجودة، وبها أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة عالية في التعليم، ويشهد لهم دوليا ومحليا.

وأضاف أن كلية الطب بالأزهر تتبعها مستشفيات جامعية ذات مستوى عال، تحتوي على معامل ومتاحف متطورة، وقاعات تدريس متميزة وأنشطة رياضية واجتماعية وفنية "محليا ودوليا"، ومدرجات عديدة ومتطورة، فضلا عن تميزها بعقد العديد من المؤتمرات العلمية والمحلية والدولية وورش العمل، لافتا أن الكلية بها أيضا قسم للتعليم الطبي وتطويره، ويتبعه عدة مراكز طبية متخصصة.