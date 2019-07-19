أقام أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، وكيلا عن محمد عبدالمتعال رئيس مجموعة قنوات "mbc مصر"، دعوى قضائية رقم 410 لسنة 2019 تعويضات الجيزة، ضد الفنان محمد رمضان، طالبا تعويضا ماليا قدره 5 ملايين جنيه، وتعويضا أدبيا قدره مليوني جنيه عما أصاب موكله من أضرار مادية وأدبية.

استندت الدعوى إلى صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان من محكمة جنح مستأنف الدقي في 26/6/2019، بتغريم الفنان 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10001 جنيه، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018 للسب والتشهير بـ محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "mbc مصر"، مع قبول الاستئناف المقدم من رمضان شكلًا على حكم حبسه.

كانت محكمة جنح قسم الدقي قد أصدرت حكمًا، بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه، في قضية السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر".

وقال "عبدالعزيز" لـ"الوطن"، إن الحكم صدر بسبب بث الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلته جميع المواقع الإخبارية والوسائط الإعلامية، سب خلاله محمد عبدالمتعال.