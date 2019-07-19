تامر أمين يستنكر تمني الإعلاميين فوز الجزائر: السنغال تبع قارة إيه؟

استنكر الإعلامي تامر أمين تمني بعض المذيعين والإعلاميين المصريين الفوز لمنتخب الجزائر الشقيق.

وقال أمين، خلال تقديمه حلقة الخميس من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "مفيش حاجة اسمها نتمنى الفوز للشقيقة الجزائر، وكأن السنغال دي دولة عدوة لأن أنا امبارح كنت بتفرج على بعض المذيعين الرياضيين المصريين عندنا في القنوات الرياضية، بيقولوا نتمنى فوز الجزائر لأن العرب أشقائنا"، متساءلًا: "وهو الأفارقة مش أشقائنا؟، وبالنسبة للسنغاليين دول إيه في قارة إيه؟".

وتابع: "السنغال في قارتنا وأشقائنا وأحبائنا وأصدقائنا، والسنغال دولة عظيمة وشعبها شعب لطيف، ومحب لمصر حب لا تتخيلوه".

واستطرد: "لما حد من الشعب السنغالي يعرف أن المصريين طالعين ليلة المباراة بيتمنوا الفوز للجزائر، هيزعلوا مننا ويكرهونا وهيقولوا أننا بنكرههم".

وأردف: "الجزائر شقيقة والسنغال شقيقة ودي حبيبة ودي حبيبة، واللي يكسب يكسب ونقول لهم ألف مبروك، والجمهور المصري يروح الاستاد يشجع اللعبة الحلوة، ولو الجزائر جابت جون نهيص، ولو السنغال جابت جون نهيص".

وتفصلنا ساعات قليلة عن نهاية الحدث الأكبر في القارة الأفريقية، حيث يترقب كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نهائي المسابقة بين منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.