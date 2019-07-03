قال الإعلامي تامر أمين، إن أول صرخة رفض في وجه جماعة الإخوان الإرهابية، كانت من القضاء المصري أول من قال "لا"، وذلك في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أطلقه محمد مرسي في عام 2012.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، خلال حديثه عن ثورة 30 يونيو، أن الإعلام المصري كان ثاني من يقول "لا" في وجه الجماعة الإرهابية، حيث حُوصرت مدينة الإنتاج الإعلامي، من قبل الآلاف من أنصار الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل والجماعة الإرهابية.

وتابع أن القوات المسلحة المصرية، وعلى رأسها قائدها الرئيس السيسي انحازت للشعب المصري: "انحازت بشكل كامل للشعب في 30 يونيو، وكل ما قاله الرئيس السيسي في بيان 3 يوليو كان تنفيذًا لإرادة المصريين".

ووجه الإعلامي تامر أمين، الشكر للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، على دوره في 30 يونيو، حيث أصبح رئيسًا لمصر منذ بيان الثالث من يوليو حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2014، التي أسفرت عن تولي الرئيس السيسي سُدة الحكم في البلاد.

وتابع: "عدلي منصور لا يحتاج إلى توصيف، كان رُبانا ماهرًا، قاد السفينة المصرية في منتهى الحكمة، وسط أعاصير وعواصف عاتية، والأجيال القادمة ستكون مدينة له بإنقاذ مصر في هذه المرحلة الدقيقة، خاطر بحياته وكان في منتهى الزهد والاحترام والتواضح والحكمة، كان رجلًا وطنيًا كما تقول الكتب".