هزم الإعلامي تامر أمين، فاطمة هجرس لاعبة المنتخب الوطني في رياضة الترايثلون، بلعبة تحدي الريست، بعدما تحدته على الهواء، خلال حلقة اليوم، من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار".

وقالت "فاطمة"، إن اللعبة عبارة عن 3 ألعاب تُلعب بشكل متواصل، حيث يُبدأ بالسباحة، ثم الدراجات، ثم الجري، حيث تكون أقصر مسافات السباحة 400 متر، بعدها يقطع اللاعبون مسافة 10 كيلومترات بالدراجات كحد أدنى، لكن المسافات المعتمدة تكون كيلو ونصف للسباحة و40 كيلو للدراجات و10 كيلو للجري.

ليرد عليها مقدم البرنامج، مبديًا تعجبه من طول المسافات المقطوعة: "ليه كده، ما تقطعي شرايينك أحسن؟!".

وأشارت "فاطمة"، إلى أن كل المشاركين في هذا النوع من الألعاب، يحصلون على ميدالية، بعدما يصلوا إلى خط النهاية.

وأردفت، أنها بدأت حياتها الرياضية بممارسة لعبة الكاراتيه، حتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، ثم مارست التنس والسباحة: "الرياضة والأنوثة بيكملوا بعض، مينفعش أكون جميلة من غير ما أكون قوية".

وأضافت، أنها لعبت "الخماسي الحديث"، حيث استطاعت أن تكون أصغر لاعبة في المنتخب الوطني، وحققت الكثير من الإنجازات ثم التحقت بلعبة الترايثلون، وكانت أول لاعبة مصرية وعربية تفوز ببطولة العالم، حيث فازت بنسختين منها، كما فازت بحوالي 12 بطولة عربية وإفريقية، كما فازت ببطولة إفريقيا للكاراتيه، ثم تأهلت إلى بطولة العالم، التي ستُلعب في شهر أكتوبر المقبل.