سعر اليورو اليوم الجمعة 19-7-2019 في مصر

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.55 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.59 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.