للمرة الثالثة في تاريخه، ينافس منتخب الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتصدر خبر تأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي أمم أفريقيا مختلف العناوين الرئيسية في الصحف والمواقع الجزائرية، وتحت عنوان "ريبيري في القاهرة لمشاهدة نهائي كأس أفريقيا"، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الشروق الجزائرية خبر وصول الفرنسي فرانك ريبيري لاعب المنتخب الفرنسي، وفريق بايرن ميونخ الألماني السابق إلى القاهرة، استعدادا لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، مع ابنته هزيا ريبيري، وذات الأصول الجزائرية من جهة والدتها.

حيث نشر ريبيري عبر حسابه على "إنستجرام" صورا له في الطائرة، وفي أحد فنادق القاهرة برفقة ابنته لدعم منتخب الجزائر في نهائي أمم أفريقيا.

"نربحوهم قاع".. عنوان تصدر رئيسية الشروق الجزائرية، صباح يوم نهائي بطولة أمم أفريقيا، في إشارة إلى الهتاف الأشهر بين المشجعين الجزائريين، ورصد الخبر استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لأهم مباراة له خلال نهائيات كأس مم إفريقيا 2019 حيث يواجه نظيره السنغالي بأرض ستاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية.

ونشرت الصحيفة نفسها تقرير بعنوان "كتيبة بلماضي على موعد مع التاريخ"، معتبرة أن ذلك كتابة تاريخ جديد للمدرب وللكرة الجزائرية.

المانشيت الرئيسي لصحيفة الخبر الجزائرية، مساء الخميس، جاء بعنوان "فرحونا يا لولاد"، واصفين ليلة المباراة النهائية بـ"ليلة الزحف على القاهرة".

ورصدت صحيفة البلاد الجزائرية، استعدادات الميادين الرئيسية في الجزائر لاستقبال تجمعات الجماهير المشجعة للمنتخب، وأكدت الصحيفة أنه جرى تخصيص 3 آلاف شاشة عرض عملاقة بمعدل شاشتين لكل بلدية جرى وضعها للجمهور؛ لمتابعة أحداث مباراة النهائي.