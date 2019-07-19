تجاوز الذهب اليوم الجمعة، مستوى 1450 دولارا المهم للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية "الأونصة" في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو أيار 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وربح المعدن النفيس نحو 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي. وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1444.70 دولار للأوقية.

وفي مؤتمر للبنك المركزي يوم الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو وتغذي أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات بخلاف الدولار.

وتعزز الضبابية في الشرق الأوسط أيضا جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ”دمرت“ طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشان خسارة الطائرة.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 16.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 25 يونيو 2018. وصعدت الفضة 8% منذ بداية الأسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات.

وربح البلاتين 0.9% إلى 856.68 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1528.59 دولار للأوقية.