تعاقد الفنان عمرو عبدالجليل، على المشاركة في بطولة فيلم "الشايب" للمخرج حسين المنباوي.

وقال عبدالجليل، لـ "الوطن"، إنه تعاقد على الفيلم، قبل أيام، بعد تحمسه للسيناريو الذي وصفه بالمختلف.

فيلم "الشايب" من تأليف صلاح الجهيني، وبطولة آسر ياسين وجارٍ اختيار باقي أبطاله.

وفي سياق مختلف، أعرب الفنان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن فيلم "كازابلانكا"، المعروض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

ويشارك في بطولة "كازابلانكا" أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.