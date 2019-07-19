داخل الطائرة الموجودة بمطار بوخارست الناقلة للرحلة رقم "RO0101" إلى القاهرة، تعرض راكب مصري وزوجته مغربية الجنسية للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فضلا عن الضرب المبرح من قبل رجال الأمن، وفقًا للفيديوهات التي نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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بدأت القصة حينما نشر حساب يدعى فيوريكا حجاج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأربعاء الماضي، مقاطع فيديو مقطع يظهر فيه عدد من ركاب طائرة يدافعون عن أسرة مصرية تعرض الأب للضرب المبرح، على يد الشرطة الرومانية، مستنكرين ما يحدث من الجهات الأمنية.

وكتبت فيوريكا حجاج، عبر صفحتها تفاصيل الواقعة كونها كانت على متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، قائلة إن الرحلة الخاصة بها ضمت 3 رحلات مختلفة كان عليهم المرور من أجل الفحص الأمني عبر جهاز واحد في قاعة صغيرة ما جعل الأمر صعبا للجميع خصوصًا على الأطفال، واصفة الموقف بالسخافة والكوميديا.

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واستكملت حجاج، أحد شهود العيان على الواقعة، وصفها لما حدث أن التشديدات الأمنية جعلتها لم تشعر بالراحة، وعند اعتلائها الطائرة وجدت أسرة تجلس بجوار مخرج الطوارئ من بينهم سيدة لم تتحدث سوى اللغة الفرنسية، ولم تستطع فهم تعليمات الخاصة بحالات الطوارئ في الطائرة، وبعد دقائق من المشادات تواجد رجال الأمن وطلب من زوجها "جواز السفر" الخاص به وطلب منه المغادرة بناء على طلب قبطان الطائرة، لكنهم لم يفهموا ما قيل نظرا لعدم معرفتهم الرومانية والإنجليزية.

طلب الركاب من الأمن توافر مترجم، لكنهم رفضوا ذلك بحجة أنهم يتحدثون لغة عالمية، وأن الأمر ليس بحاجة لذلك، ليبدأ الجميع يتساءل لماذا عليهم المغادرة لتكون الإجابة "لأنني قلت ذلك"، وفقا لما كتبته "فيوريكا"، التي أضافت أنها اكتشفت فيما بعد أن سبب المشكلة لم يكن أن السيدة المغربية لم تفهم أو لا تريد اتباع الإرشادات المتعلقة بقواعد خروج الطوارئ، ولكن لأنها بصقت على أحد المضيفات.

وترى السيدة التي تعيش في إحدى دول أوروبا "مولدوفا"، أن ما فعلته المغربية أمر غير مقبول لكن لا أحد يعلم الحالة الصحية التي مرت بها بعد الإجراءات الأمنية المشددة، مشيرة إلى أن العائلة بأكملها غادرت متن الطائرة في ظروف سيئة للركاب وللأطفال، فضلا عن الحالة الصحية التي ظهرت بها زوجة المواطن المصري.

وبحسب ما أكدته "فيوريكا"، فإن الموقف كان شديد التوتر بالنسبة لجميع الركاب، الذي تعرض بعضهم لظروف صحية سيئة، وبعد وقت من مغادرة المصري وزوجته ترك جميع الركاب الطائرة، فيما ترى أن ما شهدته أمر لا يليق بمطار دولي مندرجة دولته ضمن دول الاتحاد الأوروبي، متمنية أن يتم التعامل مع الجميع باحترام وإنسانية.