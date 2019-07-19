تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث، يفيد بضبط 11 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

عملية الضبط جرت خلال حملة أمنية، شملت أقسام "شبرا الخيمة، العبور، كفر شكر، بنها، قليوب".

وجرى ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت "20 قرصا مخدرا، 500 جرام حشيش، 600 جرام هيروين"، فضلا عن 4 أسلحة نارية، ومبالغ مالية.

وتحفظت القوات المشاركة في الحملة، على المتهمين والمضبوطات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.